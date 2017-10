Freibeuter im Äther

Der 14. August 1967 war ein schwarzer Tag für das halbe Dutzend britischer Radiostationen, die damals von Schiffen auf hoher See aus sendeten: Die Regierung in London erweiterte mit dem »Marine Broadcasting Offences Act« die britischen Hoheitsgewässer von drei auf zwölf Seemeilen. Damit wollte sie den anarchischen Sendebetrieb auf der Nordsee unterbinden. Die Stationen wurden für illegal erklärt. Wer sie unterstützte musste mit Strafen rechnen.

Alle Sender stellten an jenem Tag aus Furcht vor Verfolgung den Betrieb ein, nur Radio Caroline machte tapfer weiter. Ronan O’Rahilly ankerte seit 1964 mit seinem Schiff »Fredericia« auf der Nordsee vor der britischen Küste und unterhielt die Zuhörer mit Beatmusik. Dies allein war seine Motivation: Der irische Musikproduzent ärgerte sich darüber, dass der britische Staatssender, die »alte Tante« BBC, die neue Musikwelle fast komplett ignorierte. Radio Caroline machte Bands wie The Who oder Status Quo erst richtig b...