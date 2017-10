Mehr als moralisierende Rhetorik

Zu jW vom 29. September: »Begrenzte ­Gerechtigkeit«

Gregor Gysi erweckt den Eindruck, Oskar Lafontaine stelle sich gegen Flüchtlinge und spreche sich für eine Politik aus, die Flüchtlinge gegen Erwerbslose ausspielt. Das Gegenteil ist der Fall. Lafontaine tut das, was eine analytisch klare und internationalistisch ausgerichtete Linke tun muss, nämlich die Flüchtlingspolitik in den globalen Zusammenhang zu stellen. Das heißt zunächst, nicht isoliert das Geschehen in Deutschland zu betrachten und die sozialistische Perspektive auf eine vor allem moralisch ausgerichtete nationale Willkommenskultur zu reduzieren, sondern die Interessen der Millionen unter den schlimmen Verhältnissen in ihren Heimatländern leidenden – entweder flüchtenden oder durch ihre Situation an der Flucht gehinderten – Menschen im Zusammenhang zu betrachten und daraus die richtigen politischen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist kompliziert, aber notwen...