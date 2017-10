Für ein Bluesfestival in Rheinland-Pfalz, wo mit der Ramstein Air Base und dem Fliegerhorst Büchel gleich zwei Einrichtungen liegen, die als Relaisstation im Drohnenkrieg bzw. Atomwaffenlagerstätte für die Militärpolitik der US-Regierung von herausragender Bedeutung sind, ist »Make Blues Not War« als Motto wahrlich keine schlechte Wahl. Allerdings spielte es vergangenen Samstag am Festivalabend so gut wie keine Rolle, sieht man einmal davon ab, dass es in der Begrüßung des Publikums durch Moderator Arnim Töpel noch einmal in der eingedeutschten Variante »Gitarren statt Knarren! An die Bässe statt in die Fresse!« auftauchte und sich der Titelsong des letzten Studioalbums von Mike Zito, dem man es entlehnt hatte, natürlich auch auf der Setliste bei dessen Auftritt fand.

Zito, 1970 in St. Louis geboren und bis 2014 einer der beiden Gitarristen der Royal Southern Brotherhood, war es denn auch, der zusammen mit seinem aus New York stammenden Landsmann und Labe...