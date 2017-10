EZB sorgt sich um Banken

Die EZB-Bankenaufsicht fordert Geldhäuser im Währungsraum zu mehr Risikovorsorge für »notleidende« Darlehen auf (bei denen die Gefahr besteht, dass sie vom Schuldner nicht mehr bedient werden). Mit neuen Richtlinien wollen die Kontrolleure dafür sorgen, dass es nicht erneut zum übermäßigen Anwachsen von Problemkrediten in den Bankbilanzen kommt. Ab 2018 sollen Institute daher alle neu als notleidend eingestuften Darlehen schrittweise vollständig über Rückstellungen abdecken, wie die Europäische Zentralbank am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte. Dafür sollen ihnen je nach Art der Darlehen bis zu sieben Jahre Zeit gewährt werden.

