Barcelona: Bürgermeisterin wehrt sich gegen Nazivergleich

Die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, kommentierte am Dienstag auf Facebook die staatlichen Gewaltexzesse rund um das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien.

Die PP-Regierung beharrt auf ihrer großen Lüge. Sie leugnet weiter, was für die internationale Presse und für alle, die die Bilder vom Polizeivorgehen am 1. Oktober in Katalonien gesehen haben, offensichtlich ist: Es gab Gewalt, Brutalität, Blutvergießen.

Seit langer Zeit hat die spanische Rechte ein falsches und verzerrtes Bild von dem gezeichnet, was in Katalonien passiert. Sie sprechen von Totalitarismus, von zerstörtem Zusammenleben, von einer durch gewalttätige »Separatisten« eingeschüchterten Bevölkerung. Nicht einmal die Worte, die sie nutzen, sind neutral. (...)

Es ist eine Tatsache, dass am 1. Oktober 844 Personen verletzt wurden. Eine von ihnen hat ein Auge verloren ... Angemessen? (...) Wann ist es angemessen, eine Frau von der Treppe zu stürzen? Alte Menschen an den Haaren zu zer...