Gegen die Spaltung

Der Krieg in Syrien hat die Kräfteverhältnisse im Nahen Osten und auf der arabischen Halbinsel verändert. Die USA, Europa und die Golfstaaten sind mit dem Plan eines »Regime-Change« in Damaskus gescheitert.

Russland, das vor zwei Jahren militärisch an der Seite der syrischen Armee eingriff, konnte derweil politisch und wirtschaftlich seinen Einfluss in der arabischen Welt ausbauen und festigen. In militärischer Kooperation mit dem Iran, Irak, Syrien und der libanesischen Hisbollah hat Moskau ein deutliches Zeichen gegen die westlichen Pläne gesetzt, in der Region mit Hilfe von ausgewählten Akteuren an Einfluss zu gewinnen.

Die im Westen als »Terrororganisation« eingestufte Hisbollah hat sich seit Beginn des Krieges in Syrien 2011 politisch und militärisch zu einer der stärksten Organisationen in der Region entwickelt. Bei der Befreiung der christlich-aramäischen Stadt Maalula im April 2014 stand die Miliz an vorderster Front.

Der libanesische Minis...