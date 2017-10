Der irakisch-kurdische Politiker Dschalal Talabani ist tot. Der frühere irakische Präsident starb am Dienstag im Alter von 83 Jahren an einem Schlaganfall in Deutschland, wo er sich zur medizinischen Behandlung befand. Über 50 Jahre hatte »Mam Dschalal« (Onkel Dschalal), wie er bereits als Jugendlicher von seinen Freunden genannt wurde, die Geschicke des Irak maßgeblich mitgestaltet. Talabani war ein politisches Chamäleon. Seine häufig wechselnden Allianzen, die sich auch gegen andere kurdische Parteien richteten, waren stets von der opportunistischen Maxime »Der Feind meines Feindes ist mein Freund« bestimmt.

Dschalal Talabani wurde am 12. November 1933 im Dorf Kelkan nordöstlich von Sulaimanija als Sohn eines einflussreichen Klanführers geboren. Bereits als 13jähriger engagierte sich Talabani in einer im Untergrund aktiven Schülergruppe. Als 18jähriger war er in den Reihen der von Mollah Mustafa Barsani geführten Demokratischen Partei Kurdistans (DPK), ...