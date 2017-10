Beruhigungspillen vom Konzernchef

Der Vorstandsvorsitzende der Thyssen-Krupp AG, Heinrich Hiesinger, hat den Stahlkochern des Konzerns im Zuge der Fusion mit dem Konkurrenten Tata Steel Europe den Erhalt der deutschen Montanmitbestimmung versprochen. Zugleich hielt er aber auch an der geplanten Vernichtung von bis zu 2.000 Arbeitsplätzen allein in der BRD fest.

»Wir gehen diesen Schritt mit Tata, damit Zehntausende deutsche Arbeiter auch in Zukunft noch Stahl hier produzieren können. Sie sollen ein sichereres Zuhause bekommen», sagte Hiesinger der Bild am Mittwoch. Beim Abbau der Arbeitsplätze werde man sich an die angekündigte »Obergrenze von bis zu 2.000 Stellen in den nächsten Jahren« halten. Wie es danach weitergehen soll, ließ der Manager offen. »Keiner kann natürlich heute sagen, wa...