Grüner Umweltschutz

Ein Fahrverbot für ältere Dieselautos in Stuttgart wird es vorerst nicht geben. Die baden-württembergische Bündnis 90/Die Grünen-CDU-Landesregierung hatte am Montag mitgeteilt, gegen das Fahrverbotsurteil des Stuttgarter Verwaltungsgerichts von Ende Juli Rechtsmittel einzulegen. Sie verständigte sich auf eine sogenannte Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, wie die Regierungszentrale mitteilte.

Auf dieses Vorgehen einigten sich laut Deutscher Presseagentur (dpa) Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU), nachdem der Koalitionsausschuss am Freitag im Streit auseinandergegangen war. Kretsch­mann begründete die Sprungrevision mit schwierigen Rechtsfragen und Rechtsunsicherheiten, die höchstrichterlich geklärt werden müssten.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch bezeichnete die Entscheidung hingegen als faulen Kompromiss. »Wer Fahrverbote wirklich verhindern will, muss an einer Berufung und damit a...