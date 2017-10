»Hilfsbereitschaft sinkt allgemein«

Sie gehören zu den Hamburgern, für die der G-20-Gipfel eine echte Belastung dargestellt hat. Was hat sie so belastet?

Nach G 20 stecke ich tatsächlich in einer Krise. Für mich hat das etwas ganz Bedeutendes: dass wir es nicht geschafft haben, in der Zeit, wo der Gipfel in Hamburg stattgefunden hat, zusätzliche Schlafplätze für alle Obdachlosen zu schaffen, unabhängig davon, ob er oder sie einen Rechtsanspruch hat. Dass man für diese Forderung teilweise für bekloppt erklärt wurde. Es ist so viel Geld für dieses Gipfeltreffen ausgegeben worden, und es wäre ein Klacks gewesen zu sagen, wir bieten rechtzeitig eine Ausweichfläche für Obdachlose, wo sie sich aufhalten können. Und zwar so zeitig, dass sich das in der Szene herumspricht.

Hinz & Kunzt hatte ja sogar noch auf Container hingewiesen, die in großer Zahl leer standen und dafür hätten genutzt werden können.

Ja, Container oder ein festes Gebäude, das wäre gut gewesen. Aber den Leuten nicht einmal ein...