Obdachlose weggetrickst

Preisfrage: Was ist ein Premium-Schlafplatz? Ein Richter des Landgerichts Hamburg hat diesen Begriff vor gut zwei Wochen im Verfahren gegen den Obdachlosen Dorian verwendet. Der aus Rumänien kommende Angeklagte wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt, weil das Gericht davon überzeugt war, dass er im Januar an den Landungsbrücken die Schlafsäcke zweier anderer Obdachloser, die Verletzungen erlitten, angezündet hatte. In der Urteilsbegründung benannte der Richter als Motiv für die Tat, der Angeklagte habe den beiden den »Premium-Schlafplatz« geneidet.

»Das muss man sich mal überlegen: Wir reden da über einen Übernachtungsplatz in der Nische eines Parkdecks. Das ist der Premium-Schlafplatz!« Für Stephan Karrenbauer, Sozialarbeiter des Straßenmagazins Hinz & Kunzt, ist das ein handfester Skandal – aber keineswegs das Urteil, sondern die Zustände, die es offengelegt hat. »Es ist doch ein Unding, wenn in einer reichen Stadt wie Hamburg der Streit unter Obdach...