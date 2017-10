»Visca la República!«

Nach dem Referendum vom vergangenen Sonntag wird Katalonien voraussichtlich am kommenden Montag offiziell seine Unabhängigkeit von Spanien erklären. Wie Medien der Region am Mittwoch übereinstimmend berichteten, haben sich die für die Abspaltung eintretenden Parteien – die liberal-sozialdemokratische Allianz »Junts pel Sí« (JxSí, Gemeinsam für das Ja) und die linksradikale Kandidatur der Volkseinheit (CUP) – darauf verständigt, Ministerpräsident Carles Puigdemont für den 9. Oktober zur Berichterstattung über die Ergebnisse des Referendums in das Parlament zu bestellen. Die Sitzung soll dann dafür genutzt werden, die Katalanische Republik zu proklamieren.

