Vermehrt Angriffe auf Linke-Büros

Die Zeiten werden rauer. Immer öfter kam es in den letzten Wochen zu Attacken gegen Räumlichkeiten der Partei Die Linke. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag wurde das Büro der Bundestagsabgeordneten Karin Binder in Karlsruhe angegriffen (jW berichtete). Bisher unbekannte Täter zerstörten sämtliche Schreiben sowie die Eingangstür des Wahlkreisbüros, das fortan Binders Nachfolger Michel Brandt (Linke) nutzen soll. Dieser machte deutlich, er werde sich nicht einschüchtern lassen: »Der Anschlag auf unser Büro steht in einer ganzen Reihe von Angriffen auf antifaschistische Büros und Kultureinrichtungen in Karlsruhe in letzter Zeit«, erklärte e...