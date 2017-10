Vor und nach dem Krieg

Anna Badora kennt sich aus mit antiken Frauenschicksalen. 2016, mitten im österreichischen Bundespräsidenten-Wahlkampf, inszenierte sie Franz Grillparzers »Medea« als Migrantin, die in Korinth nichts als Ausgrenzung und Demütigung erfährt – und die dann zu dem wird, was die anderen immer schon in ihr gesehen haben: eine Barbarin und Mörderin. Nun also – wieder während eines österreichischen Wahlkampfs, in dem das Schicksal von Geflüchteten mitverhandelt wird – zeigt Badora im Wiener Volkstheater eine Doppelvorstellung: »Iphigenie in Aulis« von Euripides zusammen mit »Occident Express« von Stefano Massini, einem Stück, das Flucht ganz explizit zum Thema macht.

Iphigenie, Agamemnons Tochter, soll den Göttern geopfert werden, damit diese die anhaltende Flaute beenden und die Griechen endlich gegen Troja auslaufen können. Anlass für den Krieg? Helena, Frau von Agamemnons Bruder Menelaos, hat sich in den trojanischen Königssohn Paris verliebt und ist mit ihm i...