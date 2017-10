Britische Airline Monarch pleite

Fliegen wird anscheinend immer mehr zur Glückssache. Aber nicht, weil die Maschinen unsicher sind, sondern den Betreibern das Geld ausgeht. Der Konkurrenzkampf in der europäischen Luftfahrt sorgte zu Wochenbeginn für die inzwischen dritte Pleite in diesem Jahr – inklusive Folgeerscheinungen. Die britische Fluggesellschaft Monarch meldete am Montag überraschend Insolvenz an. Anders als zuvor bei Alitalia und Air Berlin stellte das Unternehmen jedoch abrupt den gesamten Flugbetrieb ein und löste damit die größte Rückholaktion von Passagieren nach Großbritannien seit Jahrzehnten aus.

Durch das plötzliche Aus der Airline sind rund 110.000 Fluggäste im Ausland gestrandet. Die Regierung in London wies die ...