Ein Bogen um die Balten

Russland verstärkt seine Anstrengungen, um den Transit von Waren und Personen durch die baltischen Staaten zu beenden. Begründet wird dies mit zwei Argumentationslinien. Einer ökonomischen: Die Balten hätten permanent die Transitgebühren erhöht und auch Schikanen im Passagierverkehr eingeführt. Und einer politischen: Das Streben nach Unabhängigkeit von den Häfen der westlichen Nachbarn sei eine Antwort auf die feindselige Politik dieser Länder.

Lange Zeit hatten russische Wirtschaftsvertreter und Politiker lediglich halblaut Klage über diskriminierende Praktiken seitens der Balten erhoben. Zu mehr war Russland nicht in der Lage, weil die Infrastruktur fehlte, um die baltischen Häfen zu ersetzen. Als die Sowjetunion ausein­anderbrach, gingen rund drei Viertel des russischen Exports in Richtung Europa über diese Ostseehäfen. Die auf russischem Gebiet liegenden Häfen von St. Petersburg und Wyborg reichten bei weitem nicht aus. Deshalb begann man 1993, in Ust...