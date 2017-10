Polizei sabotiert G-20-Aufklärung

Die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft warf am Dienstag der Polizei vor, die G-20-Aufklärung zu sabotieren. Die Fraktion teilte mit:

Nach der Kritik des G-20-Sonderausschusses hat die Polizei zwar einen Großteil der Schwärzungen des »Rahmenbefehls« zum G-20-Gipfel rückgängig gemacht, doch an der Praxis exzessiver Schwärzungen und an der Entnahme von Akten hat sich nichts geändert. In Akten, die lediglich als »Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch« (VS-NfD) eingestuft wurden, finden sich erneut seitenweise Schwärzungen.

Dazu erklärt Christiane Schneider, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft: »Ich habe am Montag die Ordner mit den ›Abschlussmeldungen‹ der BAO Michel (BAO: »Besondere Aufbauorganisation«, erweitere Einsatzkommission der Polizei, jW) sowie Lageinformationen (…) für die Tage vom 2. bis 9. Juli 2017 studiert. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Im...