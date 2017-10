Polizeifan des Tages: Hauptpastor Röder

»Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat«, schrieb Paulus im Römerbrief. Für die evangelische Kirche hierzulande war dieser Satz schon immer bindender als, sagen wir mal, die zehn Gebote. In Nibelungentreue stand die Geistlichkeit, von wenigen Ausnahmen abgesehen, an der Seite des Naziregimes, allen Verbrechen dieser Bande zum Trotz. Natürlich leben wir heute in anderen Zeiten, aber eines hat sich nicht geändert: Die Mächtigen können sich auf die Protestanten verlassen.

Unvergessen, wie sich evangelische Pastoren an die S...