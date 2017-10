»Kampagnen sind auf die Klientel zugeschnitten«

Der Begriff »Fake News« ist in aller Munde, spätestens seit US-Präsident Donald Trump CNN bezichtigte, falsche Nachrichten in Umlauf zu bringen. Bislang wurde er aber nicht trennscharf abgegrenzt, zum Beispiel von Schlamperei bei der Recherche. Wie definieren Sie »Fa ke News«?

Es gibt verschiedene Arten von Falschinformation: Fehler, die in der Berichterstattung passieren. In der Regel ist das – hierzulande – nicht intendiert. Dann gibt es Hassrede. Die dritte Form ist bewusste Desinformation, bei der Leute dahinterstecken die sich überlegt haben, wie sie falsche Darstellungen einsetzen, um politische Ziele zu erreichen. Das Phänomen ist nicht neu, sondern wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Aber durch die Entwicklungen in den sozialen Medien haben wir auf einmal einen Boom.

Du kannst heute mit gezielter Desinformation mehr Menschen erreichen. Und es lassen sich leicht Zielgruppen ansprechen. Zum Beispiel weiße, dicke Männer über 40, die in Arbeiter...