Mehr vom ewig Gleichen

Was tut ein Regierungschef, wenn sich eine neue politische Kraft formiert, die ihm gefährlich werden könnte? Shinzo Abe wählte die einfachste Lösung: Um die Macht seiner rechtskonservativen »Liberaldemokratischen Partei« (LDP) zu erhalten, die seit fast sechs Jahrzehnten beinahe durchgängig das Land regiert, kündigte Japans Premier am 25. September die Auflösung des Unterhauses an. Mit den daraus resultierenden Neuwahlen, die am 22. Oktober stattfinden werden, will Abe sich laut eigener Aussage um ein »Mandat des Volkes« bemühen. So solle in schwierigen Zeiten – etwa im Angesicht des aktuellen Streits um Pjöngjangs Raketentests – eine Bestätigung für die Regierungspolitik eingeholt werden. Abes als entschlossen wahrgenommenes Handeln in der Nordkorea-Krise hatte dem unter anderem wegen des Vorwurfs der Vetternwirtschaft unter Druck geratenen Premier jüngst wieder zu steigenden Umfragewerten verholfen.

Dabei verfügen die LDP und ihr Koalitionspartner, die ...