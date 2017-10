Wenn man den Festreden Glauben schenkt, dann steht Wilhelmshavens Jade-Weser-Port (JWP) zumindest am Beginn eines Aufschwungs: Am 21. September erlebte Deutschlands einziger Tiefwasserhafen seinen fünften Geburtstag und viele Gratulanten versprühten Zuversicht – aber wohl zu viel und zu voreilig.

Im Herbst 2012 war der JWP mit mehrjähriger Verspätung und nach vielen negativen Schlagzeilen in Betrieb genommen worden. Planungsfehler, Baumängel, Finanzierungsstreitigkeiten und andere Probleme hatten dazu beigetragen, dass der von den Bundesländern Niedersachsen und Bremen gemeinsam vorangetriebene, mehr als eine Milliarde Euro teure Terminal erst mitten in der Schiffahrtskrise fertiggestellt werden konnte. Offiziell war diese Verzögerung immer als Ursache für die anhaltende Leere an der Kaje benannt worden: Kaum jemand in der globalen Containerschiffahrt schien sich für den neuen Hafen mit seiner, gegenüber Bremerhaven und vor allem im Vergleich zu Hamburg, ...