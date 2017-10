Kopf-an-Kopf-Rennen in Niedersachsen

Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen zeichnet sich in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD ab. Im am Montag veröffentlichten Wahltrend der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) kam bei der Sonntagsfrage die CDU auf 33,1 Prozent und die SPD auf 32,8 Prozent der Stimmen. Eine am Donnerstag veröffentlichte Infratest-dimap-Befragung für den Norddeutschen Rundfunk (NDR) hatte ergeben, dass die CDU rund 35 Prozent für sich verbuchen könnte, die SPD läge mit 34 Prozent nur einen Punkt dahinter.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich am Donnerstag vergangener Woche kämpferisch gegeben und die Hoffnung auf einen Sieg seiner Partei geäußert: »Wir sind hauchdünn hinter der CDU, und ich sage euch, wenn es so weitergeht, dann überholen wir die«, sagte Weil bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bad Harzburg. Von Wechselstimmung im...