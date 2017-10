Massenmord in Las Vegas

In Las Vegas konzentrierte sich die Polizei am Tag nach dem beispiellosen Massenmord während eines Countrykonzerts auf die Suche nach den Motiven des Täters. Der 64 Jahre alte Stephen Paddock hatte nach Polizeiangaben am Sonntag abend (Ortszeit) mindestens 59 Menschen mit Schüssen aus einem Zimmer im 32. Stock des Casinohotels »Mandalay Bay« am berühmten »Strip« in Las Vegas getötet. Mehr als 500 weitere Personen wurden verletzt, viele von ihnen lebensgefährlich.

Über die Hintergründe des Anschlags ist unterdessen noch vieles unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass Paddock allein handelte. Man habe keine Informationen, die auf etwas anderes schließen ließen. »Wir glauben, dass es ein Einzeltäter ist. Ein einsamer Wolf«, sagte Joseph Lombardo, Chef der lokalen Polizei, über den Schützen, einen weißen US-Bürger. Die US-Bundespolizei FBI und der Auslandsgeheimdienst CIA reagierten skeptisch auf eine Erklärung...