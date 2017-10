»Quartett infernale« für den Bund

Am »Tag der Deutschen Einheit« haben die Unionsparteien ihre Uneinigkeit in Sachen Regierungsbildung präsentiert: Der scheidende Finanzminister und designierte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) beschwor in der Bild am Sonntag (Feiertagsausgabe), es gebe »inhaltlich keine wirklichen Differenzen« zwischen seiner Partei und der bayerischen Schwester CSU in bezug auf eine Obergrenze beim Flüchtlingszuzug. Es werde da nur um einen Begriff gestritten, weshalb er empfahl, diesen nicht in einen Koalitionsvertrag aufzunehmen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) allerdings erklärte in der Rheinischen Post (Dienstaga...