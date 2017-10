Versuchter Brückenschlag

Es war lange Zeit in Vergessen geraten, dass es Anfang Oktober 1947 einen gesamtdeutschen Schriftstellerkongress gab, an den seinerzeit große Erwartungen geknüpft wurden. Da die politische Entwicklung anders als erhofft verlief und der beginnende Kalte Krieg die Spannungen verschärfte, gab es in Ost und West bald kaum noch Anknüpfungsmöglichkeiten, ja nach der Gründung der beiden deutschen Staaten im Mai bzw. Oktober 1949 brachen die literarischen Kontakte für lange Zeit weitgehend ab. Im Westen trat sehr bald die Gruppe 47 hervor, deren Nonkonformismus- und Autonomiekonzept sich nahtlos in den gängigen kapitalistischen Literaturmarkt einfügte. Im Osten entwickelte sich das Konzept einer sozialistischen Nationalliteratur, das freilich nur auf die DDR beschränkt war. Und so wurden die Protokolle des Kongresses, die ursprünglich 1948 erscheinen sollten, erst im Jahre 1997 publiziert.1 Um die Bedeutung dieses Kongresses, dieser Momentaufnahme der literarisch...