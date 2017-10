Auf dem Weg zur Industriesupermacht

Am 18. Oktober tritt der nationale Volkskongress in China zusammen. Das Ziel der Regierung sei es, China bis zum Jahr 2049, dem 100. Geburtstag der Volksrepublik, zu einer Industriesupermacht aufsteigen zu lassen, sagte der Ökonom Liu Yuanchun von der Volksuniversität in Beijing der Deutschen Presseagentur. »Ohne Zukäufe in Deutschland ist das nicht zu machen.« Liu geht davon aus, dass chinesische Firmen ihre Einkaufstouren in Deutschland fortsetzen werden – wenn auch unter geänderten Vorzeichen.

Denn das Volumen der Übernahmen werde durch neue Regeln in diesem Jahr zurückgehen. Um die Kapitalflucht ins Ausland einzudämmen, hat die chinesische KP Auslandsinvestiti...