Einheitsfeierbiest des Tages: FAZ-Journalist

Als »einen befreienden Knall« empfand FAZ-Journalist Frank Pergande die Sprengung des »Müritz Hotel« am Donnerstag im Mecklenburgischen Klink. Das Ereignis habe zwar nur zufällig in der Nähe des »Tags der deutschen Einheit« stattgefunden, »passt aber ins Symbol«, freute sich der Autor. Schließlich sei das Kurgebäude »gnadenlos wuchtig und hässlich« gewesen. »Dem DDR-Bürger blieb das Reisen durch die Welt verwehrt, also mussten im Land selbst Urlaubsmöglichkeiten geschaffen werden. Die sahen dann so aus«, schreibt der Globetrotter im Auftrag von Freiheit und Demokratie. Ferien im Arbei...