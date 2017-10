London im Hintertreffen

Zuckerbrot und Peitsche gab es von EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Ende der vierten Runde der »Brexit«-Verhandlungen in Brüssel. Er habe einen »konstruktiven Geist« verspürt, sagte Barnier am vergangenen Donnerstag auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit David Davis, dem britischen Minister für den Austritt aus der Europäischen Union.

Tatsächlich gab es eine Reihe von Annäherungen, die vor allem auf Zugeständnissen der britischen Seite beruhen. So garantiert London das Aufenthaltsrecht von auf der Insel lebenden EU-Bürgern, ohne dass es von der EU eine ähnliche Zusage für in EU-Ländern lebende britische Staatsbürger gibt. Einverständnis herrscht auch über ein »Common travel area« zwischen Großbritannien und Irland.

Möglich wurde dieser »konstruktive Geist« durch die Rede der Premierministerin Theresa May am 22. September in Florenz. May hatte versprochen, dass Großbritannien Zahlungsverpflichtungen gegenüber Brüssel auch nach dem »Brexit« im Jahr 20...