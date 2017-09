»Jürgen – Heute wird gelebt« (BRD 2017) von Lars Jessen ist der perfekte Film für die Herbstsaison: gnadenlos grau, schwer und herzallerliebst zugleich, auch lustig, wobei für diesen Humor (den von Heinz Strunk, Autor des Drehbuchs) die passenden Worte in unserer Sprache noch fehlen. Jürgen Dose, die Hauptfigur, ist bereits in früheren Werken des Künstlers Strunk (Autor, Musiker, Schauspieler, Studio-Braun-Mitglied) aufgetaucht. Es handelt sich um einen sozial ziemlich abgeschotteten Mann über 40, der die Liebe seines Lebens sucht. Er lebt mit seiner schwerkranken Mutter zusammen, arbeitet als Pförtner im Parkhaus und wird von einem latent aggressiven Freund namens Bernd (Charly Hübner) beraten, der im Rollstuhl sitzt. Nachdem die letzte Idee, an attraktive und zärtliche Damen heranzukommen – Speed Dating –, auch nicht gezündet hat, lassen sich die beiden von einem zwielichtigen Unternehmen nach Polen kutschieren, um hier ihr Glück zu versuchen.

