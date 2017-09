Pools of Sorrow

Ein Flugzeug stieg in den Himmel und verschwand, aber Marie sah nicht auf. Sie dachte nicht an zu Hause, nicht an die Vergangenheit, nicht an ihre Herkunft. Sie dachte an ihren Freund, der es vorgezogen hatte, den Ort zu erkunden. Von oben brüllte die maltesische Sonne, kurz nach dem Höchststand, und während Marie über den Zebrastreifen ging, sah sie auf die Häuser, die behaglich und klein schienen, einfaches Gemäuer, weiß oder cremefarben gestrichen und oft mit einem Schild versehen, das nicht den Namen der Hausbewohner nannte, sondern dem Haus selbst einen Namen gab: Villa Sophie, Villa Matelda, Villa Esmeralda. Marie trug dunkle Shorts, ein blaues Herrenoberhemd und hatte eine blassgelbe Umhängetasche geschultert, aus der ein grünes Handtuch schaute. Sie hatte einen tänzelnden Gang, eine geschulte Haltung, die über ihre Unsicherheit hinwegtäuschte. Ein Taxi fuhr vorüber, ein junges Paar auf der Rückbank, das sich gleichzeitig umdrehte, um Marie anzuseh...