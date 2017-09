Theatermacherin des Tages: Monika Herrmann

In Berlin wird man Hausbesetzer gerne so schnell wie möglich los, auch unter »R2G«. Daran ändert der hippe und Hashtag-optimierte Name für die Regierungskoalition aus SPD, Linkspartei und Grünen nichts, wie man am Donnerstag an der Volksbühne bewundern durfte. Kaum hatte sich der erste Schreck gelegt, dass an dem Haus, das vor allem durch »Arbeitergroschen« erbaut werden konnte, jemand ernsthaft politische Kunst machen will, wurde das Theater vom Intendanten Chris Dercon unter Zuhilfenahme mehrerer Polizeihundertschaften auch schon beendet.

Auf solche Hilfsbereitschaft wird auch die Bezirksbürgermeisterin von Friedrich...