»Facebook will Markt in der Türkei erhalten«

Seit Jahren berichten Sie auf einem Blog und Ihrer Facebook-Seite über die Entwicklungen der kurdischen Freiheitsbewegung. Facebook hat daraufhin mehrfach Ihre Seite gesperrt, mit welcher Begründung?

Die Begründung war immer, dass ich gegen die sogenannten Gemeinschaftsstandards des Konzerns verstoßen haben soll. Wenn man sich diese aber anschaut, wird nicht ersichtlich, wie ich sie verletzt haben soll. Es wird aber klar, dass dahinter Profitinteressen stehen. Die türkische Regierung soll von Kritik ausgenommen werden, es sollen keine »prokurdischen« Inhalte geteilt werden, und im Gegenzug kann Facebook ohne Behinderungen in der Türkei operieren und den dortigen Markt bedienen, der sehr groß ist. Ich gehe davon aus, dass diese Sperrungen direkt von Facebook ausgehen. Es gibt ja in der letzten Zeit zahlreiche Berichte über die eingerichteten Löschzentren des Konzerns in Berlin und Essen. Über türkische Standorte von solchen Zentren wissen wir bisher nichts...