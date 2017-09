Nächste Woche Independencia

Jeden Abend um zehn Uhr stellen sich viele Einwohner Barcelonas an ihr Fenster und schlagen auf Töpfe. Es ist ein Zeichen des Unmuts darüber, dass das vom katalanischen Parlament geplante Referendums über die Eigenstaatlichkeit der Region an diesem Sonntag vom spanischen Verfassungsgericht verboten wurde. »Estelada«, die katalanische Flagge, ist allerorts zu sehen ebenso wie Plakate mit der Aufschrift »Ohne Ungehorsam keine Unabhängigkeit«.

Auch der Sender TV3, der wohlwollend über die Unabhängigkeitsbewegung berichtet, hat nur noch ein Thema: Wird man überhaupt wählen können? Und immer wieder wird Raül Romeva gezeigt, der Minister für auswärtige Angelegenheiten der autonomen Gemeinschaft. Er hatte am Donnerstag in Brüssel die Unterstützung der EU gefordert. Romeva erinnerte daran, dass die katalanische Regierung, die Generalitat, in Falle eine Mehrheit für die Unabhängigkeit, diese innerhalb von 48 Stunden erklären werde. Darauf antwortete Antonio Tajani...