Manager im Knast

Im Zuge der Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Volkswagen-Tochter Audi wegen der Abgasmanipulationen bei Dieselfahrzeugen ist am Mittwoch mit dem ehemaligen Porsche-Entwicklungsvorstand Wolfgang Hatz erstmals ein Mitglied der Führungsebene des VW-Konzerns verhaftet worden. Dies berichtete die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Freitag.

Hatz sei nach einer Durchsuchungsaktion der Staatsanwaltschaft München II dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser habe gegen Hatz einen Haftbefehl erlassen und entschieden, den Exmanager in Untersuchungshaft zu nehmen. Laut SZ blieben die konkreten Haftgründe zunächst unklar. In Frage kämen Flucht- oder Verdunkelungsgefahr. Die Ermittlungsbehörden hatten zuletzt das Strafverfahren wegen Betrugs an Zehntausenden Autokäufern ausgeweitet. Anfangs wurde lediglich gegen vier ehemalige Manager ermittelt. Mittlerweile befindet sich ein halbes Dutzend hochrangiger Kapitalvertreter im Visier der Justiz.

Der nun Festgenommene gehör...