Linke Realpolitik am Scheideweg

Der Schriftsteller Raul Zelik erklärte diese Woche, das Außenbild der Partei Die Linke werde zur Zeit von zwei Flügeln bestimmt: »Der eine möchte Nationalstaatsgrenzen als Schutzwall für den heimischen Wohlstand nutzen, der andere lässt Theater räumen, damit man in der Presse nicht so schlecht dasteht.« Er habe die Partei »nicht wegen, sondern trotz solcher Flügel« gewählt, schrieb Zelik am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite.

Während in der Linkspartei der Streit um die Flüchtlingspolitik und die Forderung nach offenen Grenzen tobt, hat der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) der Polizei am Donnerstag dafür gedankt, dass sie die besetzte Volksbühne umstellt und Aktivisten hinausgetragen hatte, die nicht freiwillig gehen wollten. Protestiert hatten sie gegen die Übergabe der Intendanz des früheren Arbeitertheaters an den Eventmanager Chris Dercon – aber auch grundsätzlich gegen den alles verdrängenden Kommerz, der den finanziell schwächer...