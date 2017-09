Eastside, Maß aller Dinge

Berlin. Seit Jahren ist kein Team in der selbsternannten deutschen Sporthauptstadt so erfolgreich wie die Tischtennisdamen vom TTC Berlin Eastside. Viermal in Folge gewannen sie zuletzt auf nationaler Ebene Meisterschaft und Pokal, in den vergangenen beiden Spielzeiten außerdem noch die Champions League (CL). Vor dem heutigen Auftakt der Saison 2017/18 wurde das Team nun noch deutlich verstärkt.

Trainerin ist die Russin Irina Palina. Vor 20 Jahren kam sie als Spielerin zum Verein und hilft mit 47 zur Not auch mal an der Platte aus. Geblieben sind die deutschen Nationalspielerinnen Petrissa Solja (Foto) und Xiaona Shan (eingebürgerte Chinesin) ...