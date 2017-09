Europaweit Demos für Recht auf Abtreibung

Anlässlich des internationalen Tages für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch haben am Donnerstag in mehreren europäischen Städten Demonstrationen stattgefunden. In Brüssel überreichten Frauenrechtsorganisationen eine Petition an das Europäische Parlament. Die EU-Mitgliedsstaaten, das Parlament und die Kommission werden darin aufgefordert, dafür zu sorgen, dass »das Grundrecht der Frauen, über ihren Körper selbst zu verfügen«, gewahrt bleibt. Der 28. September als Aktionstag hat seinen Ursprung in Lateinamerika und in der Karibik. Frauengruppen haben dort in den vergangenen zwei Jahrzehnten an diesem Tag demonstriert und ihre Regierungen aufgefordert, den Schwangerschaftsabbruch zu entkriminalisieren und den Zugang zu sicheren und erschwinglichen Abtreibungen zu ermöglichen.

Erst am Dienstag hatte die irische Regierung angekündigt, im kommenden Jahr ein Referendum zum Thema Schwangerschaftsabbrüche abzuhalten. In dem streng katholischen Land sin...