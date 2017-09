Ausgangspunkt Guernica

»Lasst uns gemeinsam das Mittelalter besiegen, das im Herzen des Okzidents entsteht«, heißt es programmatisch in dem im Dezember 1938 in Kairo verfassten Gründungsmanifest von »Art et Liberté«. Auf dem Cover prangt Picassos »Guernica«. Über dem in Arabisch und Französisch veröffentlichten Manifest steht der Appell: »Es lebe die entartete Kunst!« Unterzeichnet ist es von 37 Künstlern, Schriftstellern, Journalisten und Anwälten, hierzulande zumeist unbekannte Namen: Georges Henein, Kamel el-Telmisany, Inji Efflatoun, Fouad Kamel, Amy Nimr, Samir Rafi, Ramses Younane und weitere. Am Nil wurde damals sehr genau registriert, was sich in Europa tat. In dem Manifest wird dagegen protestiert, dass auf Grundlage der von »religiösen, rassistischen und nationalistischen Vorurteilen« installierten »regressiven Mythen« Werke der Moderne »beleidigt, niedergetrampelt und verboten werden«. Dann wird es konkret: »In Wien, das in den Händen dieser Barbaren ist, wurden die ...