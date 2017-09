Ab 2019 E-Auto-Quote in China

Die chinesische Regierung macht nach einer Verschiebung um ein Jahr jetzt Ernst mit ihrer Quote für Elektroautos. Ab 2019 sollen Autobauer im weltweit wichtigsten Industrieland verpflichtende Mindestziele für den Anteil von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in Produktion und Verkauf einhalten, wie das zuständige Ministerium für Industrie und Informationstechnologie am Donnerstag in der Hauptstadt Beijing mitteilte.

So sollen Autobauer, die mehr als 30.000 Fahrzeuge jährlich produzieren oder importieren, bestimmte Quoten über ein Punktesystem erfüllen. Für reine Elektroautos bekommen die Hersteller demnach mehr Punkte gutgeschrieben als für Hybridmotoren...