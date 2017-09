Neuer Rüstungsriese

Italien und Frankreich haben mit dem Aufbau des schon seit Jahren diskutierten europäischen Werftenverbundes begonnen. Dies wurde am Mittwoch abend bei einem Treffen des italienischen Premierministers Paolo Gentiloni und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Lyon bestätigt. Demnach wird die italienische Fincantieri, die schon heute mit einem Jahresumsatz von rund 4,5 Milliarden Euro der größte europäische Schiffbauer ist, 51 Prozent von STX France übernehmen. STX France wiederum ist mit einem Jahresumsatz von zwei Milliarden Euro die Nummer zwei der Branche in Frankreich. Das Unternehmen hat strategisch eine besondere Bedeutung für Paris, weil seine Werft in St. Nazaire an der Atlantikküste die einzige im Land ist, die über ein gewaltiges Trockendock für Flugzeugträger und andere außergewöhnlich große Kriegsschiffe verfügt. Nicht zuletzt deshalb hat sich der französische Staat, der ohnehin mit rund einem Drittel an STX France beteiligt ist, so ...