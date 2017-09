Aufruf zur Liebknecht-Luxemburg-Demonstration

Das LL-Bündnis veröffentlichte am Mittwoch den Aufruf zur Teilnahme an der Demonstration im Rahmen der Liebknecht-Luxemburg-Ehrung am 14. Januar 2018 um 10 Uhr vom U-Bahnhof Frankfurter Tor in Berlin zur Gedenkstätte der Sozialisten in Friedrichsfelde sowie am 15. Januar um 18 Uhr vom Olof-Palme-Platz zu den Denkmälern im Tiergarten.

In einer Nachricht aus dem Zuchthaus Luckau schreibt Karl Liebknecht im April 1918 an seine Frau Sophie: »Aktion - Aktion! Ist gar nichts möglich? Es muss aber! Und darf nicht nachgelassen, sondern nur verschärft werden. Gerade jetzt.«

Knapp hundert Jahre sind seither vergangen. »Ist gar nichts möglich?« fragen auch wir uns heute oft. Und antworten wie Liebknecht: »Es muss aber ... gerade jetzt.« Acht Menschen besitzen so viel, wie die ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Kriege und kriegerische Konflikte überziehen die Erde und treiben mehr als 60 Millionen Menschen in die Flucht. Eine atomare Katastrophe ist wieder denkba...