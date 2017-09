Abzug statt Umzug!

Der Umzug der Bundeswehr vom Luftwaffenstützpunkt im türkischen Incirlik ins jordanische Al-Asrak ist fast abgeschlossen. Dies war unumgänglich und längst überfällig. Präsident Erdogan hat die Bundesregierung wiederholt vorgeführt, hat eskaliert und die Türkei weiter in Richtung einer autokratischen Herrschaft entwickelt. Die Bundesregierung hat sich die Bedingungen, unter denen Bundestagsabgeordnete deutsche Soldaten in der Türkei besuchen dürfen, von Erdogan diktieren lassen. Damit ist nun Schluss – zumindest was Incirlik betrifft, nicht jedoch in Konya. In Konya sind deutsche Soldaten im Rahmen des AWACS-Einsatzes.

Mit dem Umzug auf den Stützpunkt Al-Asrak in Jordanien wird allerdings nur ein Übel gegen ein anderes getauscht. Jordanien weigert sich bis zum heutigen Tag, ein Abkommen mit der Bundesregierung zu unterzeichnen, welches den dort stationierten Soldaten der Bundeswehr Immunität vor Strafverfo...