Gewinner und Verlierer

Die Zerlegung der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin ist in vollem Gange. Mittlerweile steht fest, was eigentlich von Anfang an klar war: Der deutsche Branchenprimus Lufthansa wird der größte Profiteur der Pleite sein. Die Kranichlinie wird wohl für die meisten der etwa 140 Flugzeuge und – noch wichtiger – der Start- und Landerechte an Flughäfen (»Slots«) den Zuschlag erhalten. 27 bis 30 Maschinen könnten an den Billigflieger Easyjet gehen. Soziale Verantwortung für die Belegschaft möchten die Käufer aber lieber nicht übernehmen.

Jeder fünfte der insgesamt 8.000 Beschäftigten von Air Berlin könnte am Ende auf der Straße stehen. Die Investoren werden voraussichtlich 1.600 von ihnen keinen Arbeitsplatz anbieten, schätzt Unternehmenschef Thomas Winkelmann. Treffen dürfte es vor allem Techniker und Verwaltungsangestellte. Bei den Gesprächen mit den Investoren sollen diese Bereiche erst ab kommenden Donnerstag eine Rolle spielen. Zugleich haben Vertreter ...