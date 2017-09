USA töten Zivilisten in Afghanistan

Die USA haben sich gerächt und dabei zahlreiche Zivilisten getötet oder verletzt. Am Mittwoch trafen sich US-Verteidigungsminister James Mattis und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani in Kabul. Während des Treffens griffen mutmaßlich Kämpfer der Taliban den internationalen Flughafen von Kabul aus einem Haus mit Raketen und Mörsergranaten an. Die vier Angreifer hätten »hochexplosive Munition« abgefeuert und Selbstmordwesten detonieren lassen, heißt es in der NATO-Mitteilung, die am Donnerstag per E-Mail verschickt wurde. Damit sei eine große Zahl Zivilisten in ...