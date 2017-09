Schicht im Schacht

Bonn. Spielerisch waren die Gäste von Real Madrid hochhaushoch überlegen, und so hatten die Fans von Borussia Dortmund am Dienstag in der Champions League Zeit, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Einige haderten mit dem Unparteiischen, der dem BVB mit Tomaten auf den Augen einen Handelfmeter verweigerte. Vertreter der Ultra-Gruppe »The Unity« machten derweil nach Kräften Stimmung gegen den ja auch irgendwie unschönen Plan, zum Abschied der deutschen Steinkohleförderung im kommenden Jahr eine Ruhrgebietsauswahl gegen die polnische Nationalmannschaft antreten zu lassen.

Der BVB hatte am Dienstag »grundsätzliche Bereitschaft« zu diesem Benefizspiel signalisiert. »Ob unter oder über Ta...