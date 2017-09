Nur gedämpfte Freude

Nach elf Monaten Untersuchungshaft ist ein wegen Terrorverdachts angeklagter prominenter Journalist der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet freigelassen worden. Ein Gericht in Istanbul habe am Montag abend entschieden, den Kolumnisten Kadri Gürsel bis zu einem Urteil unter Auflagen auf freien Fuß zu setzen, meldeten die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu und die regierungskritische Cumhuriyet. Noch in der Nacht wurde Gürsel aus dem Gefängnis Silivri westlich von Istanbul entlassen, wie die Nachrichtenagentur DHA informierte.

Anadolu berichtete, aus Sicht des Gerichts hätte eine Fortdauer der Untersuchungshaft für Gürsel »eine unangemessene Maßnahme« dargestellt. Es begründete die Freilassung unter anderem au...