Brüchiger Frieden

Belfast, die nordirische Metropole mit ihren 340.000 Einwohnern, wirkt auf den ersten Blick sehr entspannt. Die Mischung aus viktorianischer und moderner Architektur besonders entlang des Flusses Lagan lädt zu Spaziergängen zwischen Vergangenheit und Gegenwart ein, unterbrochen am besten durch den Besuch in einer der zahlreichen Bars mit irischer Livemusik. Viele der jungen Leute, die sich dort abends einfinden, haben keine oder nur noch wenige Erinnerungen an die 20 Jahre währenden blutigen Auseinandersetzungen zwischen irisch-nationalistischen Katholiken und unionistisch orientierten Protestanten, die Troubles, wie man sie hier nennt, die erst mit dem sogennnten Karfreitagsabkommen von 1998 beendet wurden. Der bewaffnete Kampf der »Irisch-Republikanischen Armee« (IRA), die zeitweise die Kontrolle über einen Großteil der protestantischen Viertel inne hatte, ist ihnen eine ferne Vergangenheit. Sie sind aufgewachsen in einem in Teilen wieder prosperierende...