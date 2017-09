Die Zeit steht still

Nicht wahr? Wer Ungewöhnliches erlebt, hat mehr vom Leben. Häufig ist das so. Es gibt allerdings Erfahrungen, von denen man besser nur hört oder liest. Guy Delisles jüngste Graphic Novel heißt auf deutsch denn auch schlicht wie etwas, das man unter keinen Umständen jemals sein möchte: »Geisel«.

In diesem über 400 Seiten dicken Ziegelstein von einem Buch erzählt und zeichnet der mit melancholisch-skurrilen autobiografischen Reiseberichten über Jerusalem, Birma oder Pjöngjang berühmt gewordene 51jährige Kanadier ausnahmsweise nicht seine Geschichte, sondern die eines Bekannten. Christophe André heißt dieser 1997 im Kaukasus von tschetschenischen Separatisten verschleppte Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisation »Ärzte ohne Grenzen«. Von 2000 an führte der in Frankreich lebende Comickünstler Gespräche mit ihm. Er sei überrascht gewesen von der Offenheit, mit der Christophe über seine Erfahrungen sprach, erzählt Delisle in einem Interview. Diese Offenheit ...