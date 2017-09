Linke will keine Nachhilfe

Der Bundessprecherrat der Kommunistischen Plattform (KPF) in der Linkspartei hatte am Dienstag zu den Ergebnissen der Bundestagswahl eine Erklärung veröffentlicht, die zum Teil in der gestrigen jW-Ausgabe veröffentlicht wurde.

Die vollständige ­Analyse der KPF ist unter folgendem Link im Internet zu finden:https://kurzlink.de/Erklaerung_KPF

Jan Korte, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, kommentierte am Mittwoch die angebliche Behauptung von Andrea Nahles (SPD), es gebe eine Debatte in der Linkspartei, ob man mit der AfD zusammenarbeiten solle:

Der denkbar schlechteste Start als Oppositionsführerin: Nahles hat nur ein paar Minuten gebraucht, um unter das Niveau ihres Vorgängers zu sinken. Die Linke ist bereit, auch mit Blödsinn quatschenden Sozialdemokraten zusammenzuarbeiten, mit Rassisten werden wir das aber niemals tun. Erst recht von den Groko-erprobten Sozen brauchen wir keine N...