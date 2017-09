»Die Regierung duckt sich eher weg«

Ihr Verband hat das Ziel ausgegeben, alle Arbeitsplätze bei der insolventen Air Berlin zu retten. Die Forderung müssen Sie natürlich stellen, aber wie realistisch ist das angesichts des Verhandlungsstands?

Ich halte das für absolut realistisch. Mittelfristig haben sämtliche der als Käufer gehandelten Fluglinien durchaus Bedarf an gut ausgebildeten Piloten. So schnell und so einfach wie bei dieser Gelegenheit kommt man sonst nicht an derart hochqualifiziertes Personal. Selbst für den Fall, dass im Moment der Personalbestand zu groß wäre, was ich nicht glaube, gibt es Mittel und Wege, alle Mitarbeiter mitzunehmen. Man könnte zum Beispiel über Teilzeitregelungen und Arbeitszeitverkürzungen reden.

Vom Sachwalter der Gläubiger, Lucas Flöther, war zu hören, dass lediglich vier von fünf Beschäftigten gute Aussichten auf eine Übernahme durch die künftigen Besitzer hätten. Damit wird er auch die Piloten gemeint haben, oder nicht?

Ich gehe fest davon aus, dass sämt...